Детский сад на 250 мест построят в Алексеевской роще в Балашихе

В микрорайоне Алексеевская роща продолжается строительство нового детского сада на 250 мест. Социальный объект проверил депутат Московской областной думы Владимир Шапкин, который отметил значимость данного проекта для местных жителей.

Детский сад будет включать в себя 10 групп: две на первом этаже и по четыре на втором и третьем. Внутреннее пространство учреждения будет оснащено современными удобствами: спортзалом, музыкально-актовым залом, пищеблоком, прачечной и медицинским блоком. Кроме того, на территории обустроят игровые площадки и зоны для прогулок, что обеспечит детям безопасные и комфортные условия для развития.

«Это современное и комфортное здание с просторными группами очень нужно жителям микрорайона, и мы следим за тем, чтобы оно было сдано в срок. Уверен, детский сад станет важным центром притяжения для семей с детьми», — отметил Владимир Шапкин.

На сегодняшний день завершены общестроительные работы: выполнены все кладки наружных и внутренних стен, ведется отделка помещений, установка окон, дверей и витражей, а также утепление фасада.

Строительство детского сада в микрорайоне Алексеевская роща началось в 2024 году в рамках инвестиционной программы. На данный момент готовность объекта составляет 80%. Открытие нового дошкольного учреждения запланировано на первый квартал 2026 года, что станет значимым событием для жителей микрорайона и повысит уровень доступности качественного дошкольного образования в регионе.