Детский сад на 250 мест открыли в поселке Поварово в Солнечногорске

В поселке Поварово городского округа Солнечногорск 1 сентября начал работу новый детский сад на 250 воспитанников. В трехэтажном здании разместили медкабинет, пищеблок, залы для хореографии и физкультуры.

На торжественном открытии помещения осмотрели первый заместитель главы муниципалитета Виталий Тушинов, депутат Совета депутатов Алексей Захаров и родители воспитанников.

«При строительстве детского сада для нас было важно создать пространство, в котором детям будет действительно комфортно находиться каждый день. Группы для младшего возраста имеют отдельные выходы на прогулочные площадки, что позволяет не проходить через общие помещения здания. Кроме того, все группы оснащены сушильными шкафами, благодаря которым в холодное и дождливое время ребята смогут высушить верхнюю одежду после прогулок», — отметил Виталий Тушинов.

Все группы уже укомплектованы. В двух из них сейчас проходит адаптационный период: сначала дети остаются на один-два часа, затем продолжительность пребывания постепенно увеличивают.

«Это был долгожданный объект, которого жители Поварово ждали с большим нетерпением. Вместе с родителями воспитанников мы провели обход нового детского сада. Здесь создана современная инфраструктура, установлена новая мебель, появились новые игрушки — есть все необходимое для детей. Но самое главное, конечно, — это педагоги, которые будут помогать ребятам расти, развиваться и быть счастливыми», — подчеркнул Алексей Захаров.

Новый детский сад построили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.