Детский сад на 250 мест открыли после ремонта в Подольске

Обновленный детский сад школы № 24 на 250 мест открыли в городском округе Подольск. Там полностью поменяли все инженерные сети и благоустроили близлежащую территорию.

На Красногвардейском бульваре в Подольске после ремонта заработало дошкольное отделение школы № 24.

«Плюс еще один обновленный детский сад в Подольске. Более 250 воспитанников уже смогли оценить преображение родного садика», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Здание детского сада возвели в 1973 году, его необходимо было серьезно реконструировать.

В рамках программы Андрея Воробьева в дошкольном учреждении модернизировали инженерные системы, поставили новые двери, окна, перегородки, обновили плитку, кровлю, покрытие стен и пола, реконструировали фасад и благоустроили территорию. Для кабинетов и групп приобрели новую мебель.

Территорию вокруг учреждения дошкольного образования также благоустроили: установили наружное освещение, вырубили старые деревья, посадили новые. Также восстановили асфальт после обновления инженерных коммуникаций, отремонтировали детскую игровую площадку и веранды.

Напомним, одного из корпусов гимназии имени Подольских курсантов продолжают капитально ремонтировать. Ученики вернутся туда уже в следующем году.

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