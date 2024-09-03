Детский сад на 250 мест открыли на улице Главной в Балашихе

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

В микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха начал работать детский сад на 250 воспитанников. Он вошел в образовательный комплекс средней школы № 5 округа.

Площадь трехэтажного здания нового детского сада в Балашихе составляет более тысячи квадратных метров. Оно вместит 10 групп детей возрастом от полутора до семи лет и две ясельные группы.

В учреждении обустроили залы для занятий музыкой, физкультурой и других кружков. Также здесь разместили кабинеты логопеда и психолога, прачечную и методический кабинет. Территория сада включает в себя игровые зоны, закрытые песочницы, спортивные площадки для занятий волейболом и баскетболом. Для каждой группы построили отдельную беседку. В образовательном заведении будут работать около 50 сотрудников.

Детский сад возвели благодаря губернаторской программе и за счет средств регионального и муниципального бюджетов.

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