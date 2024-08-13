Детский сад на 250 мест откроют в Балашихе к 1 сентября

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Благодаря губернаторской программе и на средства регионального и местного бюджета к началу учебного года построят детский сад на 250 мест в микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха. Рядом с садом обустроили котельную, школу на 1100 мест и уже возводят больницу.

Строить детский сад начали в прошлом году. Основные работы на объекте уже выполнили. До конца августа подрядчик благоустроит территорию.

Площадь здания — более тысячи квадратных метров. Трехэтажный садик рассчитан на 10 групп детей от полутора до семи лет и две ясельные группы.

«Детский сад очень востребован жителями этого микрорайона, основная часть работ уже завершена. В середине августа планируем подать документы на ввод его в эксплуатацию и в сентябре откроем», — сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В детском саду будут работать около 50 сотрудников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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