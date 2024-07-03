Детский сад на 250 мест достроят в поселке Поварово к 2026 году

Тендер на завершение работ по строительству детского сада в поселке Поварово объявили в Солнечногорске. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение о конкурсе. Подрядчику нужно будет достроить детский сад, поставить оборудование и подготовить объект к открытию. Работы в солнечногорском поселке Поварово нужно выполнить к 2026 году.

Контракт заключат в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и оплатят за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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