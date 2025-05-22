Детский сад на 245 мест откроют в Одинцове в 2026 году

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проинспектировал, как продвигается строительство нового детского сада на 245 мест на улице Верхне-Пролетарской в Одинцове. Подрядчик уже завершил монолитные работы и приступил к облицовке фасада.

Будущее дошкольное учреждение получило название «Кубик». Общая площадь здания превышает три тысячи квадратных метров, в нем будут три надземных и один подземный этаж. Здесь разместятся десять групп, полноценный пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок и служебно-бытовые помещения.

Сейчас на строительной площадке трудятся 27 человек, задействованы две единицы техники. Работы идут в соответствии с графиком. Параллельно с облицовкой фасада продолжается монтаж кровли, прокладываются системы водоснабжения, канализации, электроснабжения, а также слаботочные системы.

Благоустройство прилегающей территории строители должны завершить до конца года, после чего все внимание будет сосредоточено на внутренней отделке помещений.

Сдача объекта запланирована на второй квартал 2026 года.

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