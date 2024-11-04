Детский сад на 240 мест построят в микрорайоне Южный в Домодедове

Новый детский сад «Город счастья» на 240 мест расположится в микрорайоне Южный. Рабочие идут с опережением графика.

На площадке работают 45 человек и три единицы техники. Бригада выполнила монолитные работы, укладку стен, перегородок и подвальных помещений.

Детский сад рассчитан на 240 воспитанников. Здесь обустроят игровые зоны, спальни, музыкальный и физкультурный залы, медицинские кабинеты, пищеблок, кабинеты психолога и логопеда, административные и технические помещения.

Прилегающую территорию благоустроят, установят теневые навесы, спортивные комплексы и выполнят озеленение.

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