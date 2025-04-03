Детский сад на 225 мест построят на Донинском шоссе в Раменском в 2025 году

На Донинском шоссе в Раменском округе продолжают строительство детского сада на 225 мест. Специалисты приступили к фасадным работам.

На площадке сейчас трудятся 95 строителей. Они монтируют оконные и дверные блоки, укладывают кровлю, а также возводят перегородки и внутренние стены.

В двухэтажном здании смогут одновременно разместиться 10 групп детей от полутора до семи лет. Там оборудуют спортивный и музыкальной залы, медицинские и административные помещения, пищеблок, кабинеты психолога и логопеда.

Возле здания обустроят игровые площадки с теневыми навесами и проведут работы по благоустройству.

Детский сад планируют открыть в этом году.