Детский сад на 220 мест откроют в Одинцове в начале 2027 года

Здесь работают около 40 человек, задействовано пять единиц техники. Строители продолжают устройство фундаментной плиты — сейчас она готова на 60%. Одновременно ведется возведение стен и пилонов цокольного этажа, завершается демонтаж аварийного здания, которое ранее стояло на этом месте.

По плану фундамент должны полностью завершить до конца марта. После этого в течение двух месяцев будут выполнять монолитные работы, а следом приступят к обустройству фасадов и внутренней отделке помещений. Цель — закончить строительство до конца 2026 года, чтобы открыть детский сад в начале 2027 года.

Будущее здание будет трехэтажным и рассчитано на девять групп. Одна группа предназначена для малышей до трех лет, остальные восемь — для детей от трех до семи лет. В детском саду обустроят групповые помещения, пищевой блок, медицинский кабинет и кабинет логопеда. На втором этаже планируется разместить музыкальный зал, а на третьем — зал для занятий физической культурой.