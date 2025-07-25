Детский сад на 200 мест построят на улице Гаевского в Видном в 2026 году

Подрядная организация завершила снос аварийного здания на улице Гаевского. После вывоза строительного мусора начнется разработка котлована под фундамент нового здания детского сада.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов сообщил, что дошкольное образовательное учреждение будет построено в рамках областной государственной программы. «Открытие планируем к 1 сентября 2026 года — чтобы наши детки пошли в светлые, просторные и безопасные группы», — сказал руководитель муниципалитета.

Проектом здания предусмотрены просторные игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой и физкультурой, а также помещения для творческих занятий. На прилегающей территории обустроят современные игровые площадки с теневыми навесами.

«Мы очень давно просили сделать что-нибудь с этим аварийным зданием. Вдвойне приятно, что на данной территории будет расположено образовательное учреждение для наших детей», — поделилась одна из жительниц дома № 12а.