Детский сад на 200 мест откроют в Ленинском округе в начале 2027 года

Новое дошкольное учреждение возводят в Видном на месте ранее снесенного старого здания. Работы ведутся в рамках областной государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Строители уже завершили устройство железобетонной фундаментной плиты и приступили к армированию плиты перекрытия на уровне 3,65 метра.

Как отметил глава округа Станислав Каторов, в здании предусмотрят просторные игровые и спальные комнаты, залы для музыки и физкультуры, кабинеты для творчества. На территории появятся современные игровые площадки с теневыми навесами.

Сейчас на объекте задействованы четыре разнорабочих, 17 специалистов монолитного профиля и инженерно-технический работник. Используются башенный кран, экскаватор и погрузчик. После завершения текущего этапа строители приступят к разработке второй части котлована и бетонированию.