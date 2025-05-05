Детский сад на 2-й Крестьянской улице в Мытищах достроят в 2025 году

Детский сад на 2-й Крестьянской улице в Мытищах достроят досрочно в этом году. Он будет рассчитан на 220 воспитанников.

Открытие детского сада было запланировано на 2026 год, однако из-за опережения графика учреждение запустят в третьем квартале этого года, рассказали в областном Минстрое. Работы уже завершены на 45%.

На площадке трудятся свыше 100 человек и спецтехника. Там уже завершили фасадные и кровельные работы, сейчас специалисты ведут отделку, монтируют коммуникации и благоустраивают территорию.

В двухэтажном здании будут заниматься девять групп детей от 1,5 до семи лет. Для них обустроят залы для занятий музыкой и физкультурой, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога. На улице разместят игровые и спортивные площадки.