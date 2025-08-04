Детский сад на 170 мест открыли в поселке Андреевка в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск состоялось торжественное открытие современного дошкольного отделения «Серебряные росы» на базе Андреевской школы. Новое учреждение рассчитано на прием 170 детей и предоставит им благоприятную среду для роста, всестороннего развития и эффективного обучения.

Дошкольное отделение располагает обширными музыкальным и спортивным залами, а также специально оборудованными кабинетами логопеда и психолога, предназначенными для оказания поддержки каждому ребенку. В детском саду предусмотрена столовая, где для воспитанников будет организовано разнообразное и полезное меню. Особенностью архитектурного проекта стала прозрачная стеклянная стена в музыкальном зале, предоставляющая родителям возможность наблюдать за ходом занятий. Застройщик «Стеклопластик» сделала дошкольному учреждению памятный подарок — книгу с архивными снимками детского сада № 33, также возведенного этой компанией.

«Поздравляю с открытием детей, родителей и весь преподавательский состав. Теперь у наших малышей стало еще больше возможностей для познания окружающего мира», — отметил глава городского округа Константин Михальков.

Проект «Серебряные росы» уже успел получить признание экспертного сообщества, удостоившись золотого диплома на выставке Build School в номинации «Лучший объект для повторного применения». Это свидетельствует о возможности возведения таких детских садов и в других местах.