Детский сад на 135 мест открыли в ЖК «8 Кленов» в Красногорске

Фото: «Сити21»

Новый детский сад на 135 мест открылся в Красногорске. Он расположен на территории жилого комплекса «8 Кленов».

Детский сад занимает два этажа жилого дома № 1 и предлагает услуги для шести групп детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Каждая группа организована как отдельный изолированный блок, где предусмотрены раздевальная, игровая, спальная, туалетная и буфетная зоны. В здании также оборудованы залы для физкультурных и музыкальных занятий, а также универсальное помещение для кружков.

Жилой комплекс «8 Кленов» включает четыре корпуса высотой от четырех до шести этажей, детский сад на 135 мест и подземный паркинг на 780 машиномест. На площади в четыре гектара создано современное зеленое пространство, включающее зоны для отдыха, детские площадки, велодорожки и водоемы.

Реализация проекта осуществлена девелопером «Сити21» в рамках договора о комплексном развитии территории и инвестиционного соглашения, при этом финансирование поступило из внебюджетных источников, сообщило Министерство жилищной политики Московской области.

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dpa

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