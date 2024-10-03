Детский сад «Медвежонок» в Солнечногорске отметил 50-летие
Детский сад № 41 в поселке Смирновка под Солнечногорском отпраздновал свое 50-летие. На торжественном мероприятии отметили сотрудников детского сада за профессионализм и вручили благодарственные письма главы городского округа Константина Михалькова.
На торжестве в числе почетных гостей присутствовали представители депутатского корпуса, администрации округа, ветераны, долгое время трудившиеся в детском саду, а также местные жители.
Заместитель начальника управления территориальной политики и общественных связей Ирина Меликова и депутат Андрей Дорошенко поздравили педагогов с юбилеем и пожелали учреждению дальнейшего развития.
С концертной программой выступили воспитанники и педагоги детского сада, а также образцовый коллектив «Музыкальная палитра» дома детского творчества «Буревестник» под руководством Марины Шило.
В детском саду обучаются 167 детей, а педагогический состав полностью укомплектован: работают 11 воспитателей, музыкальный руководитель, два логопеда и инструктор по физкультуре.
«В нашем детском саду шесть групп общеразвивающей направленности. Детки начинают с двух лет и до восьми. У них очень плодотворно проходит время. Мы не только оберегаем, учим и воспитываем детей, пока родители находятся на работе, но и наставляем на дальнейшую жизнь», — отметила старший воспитатель детского сада № 41 Светлана Александрова.
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Дети и воспитатели «Медвежонка» активно участвуют в жизни Солнечногорска и Московской области, принимая участие в конкурсах, акциях и мероприятиях.
Воспитателям напомнили, что в Солнечногорске для них предусмотрены: доплаты и «Социальная ипотека». В рамках программы стоимость квартиры полностью покрывается за счет средств регионального бюджета, а участник оплачивает только проценты по кредиту.
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