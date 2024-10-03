Детский сад «Медвежонок» в Солнечногорске отметил 50-летие

Детский сад № 41 в поселке Смирновка под Солнечногорском отпраздновал свое 50-летие. На торжественном мероприятии отметили сотрудников детского сада за профессионализм и вручили благодарственные письма главы городского округа Константина Михалькова.

На торжестве в числе почетных гостей присутствовали представители депутатского корпуса, администрации округа, ветераны, долгое время трудившиеся в детском саду, а также местные жители.

Заместитель начальника управления территориальной политики и общественных связей Ирина Меликова и депутат Андрей Дорошенко поздравили педагогов с юбилеем и пожелали учреждению дальнейшего развития.

С концертной программой выступили воспитанники и педагоги детского сада, а также образцовый коллектив «Музыкальная палитра» дома детского творчества «Буревестник» под руководством Марины Шило.

В детском саду обучаются 167 детей, а педагогический состав полностью укомплектован: работают 11 воспитателей, музыкальный руководитель, два логопеда и инструктор по физкультуре.

«В нашем детском саду шесть групп общеразвивающей направленности. Детки начинают с двух лет и до восьми. У них очень плодотворно проходит время. Мы не только оберегаем, учим и воспитываем детей, пока родители находятся на работе, но и наставляем на дальнейшую жизнь», — отметила старший воспитатель детского сада № 41 Светлана Александрова.

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