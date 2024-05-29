Детский сад «Мечта» в поселке Лотошино откроется 1 июня

Отремонтированный детский сад № 15 «Мечта» готовится к открытию в поселке Лотошино. Запись в обновленное образовательное учреждение будет открыта с 1 июня, сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Внутри здания полностью выполнили внутреннюю отделку помещений, расставили новую мебель и установили сантехнику. Сейчас рабочие проводят озеленение прилегающей территории, собирают лестницы для эвакуации, ремонтируют веранды, пристроенные к зданию, и монтируют малые архитектурные формы.

Здание детского сада построили в 1982 году. До начала ремонта сюда ходили 275 детей.

«Я рада, что уже совсем скоро смогу записать сюда своего сына. Надеюсь, что состав преподавателей остался тот же», — поделилась мнением жительница поселка Лотошино Татьяна Викторовна.

Новый этап капитального ремонта школ также завершается в Подмосковье. Обновленные здания откроются к 1 сентября, напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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