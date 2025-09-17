Детский сад «Матрешка» отремонтируют в Серпухове

Жители Серпухова пожаловались главе городского округа Алексею Шимко на состояние одной из групповых ячеек детского сада № 27 «Матрешка». Сейчас в помещении проводятся ремонтные работы.

Специалисты штукатурят и красят стены во всех помещениях группы: спальне, игровой комнате, приемной и санузле. Воспитанники временно переведены в другую, полностью оборудованную, группу и продолжают посещать детский сад.

Ремонт стал возможен после завершения капитального обновления кровли дошкольного учреждения. Параллельно идет подготовка к реконструкции 11 уличных веранд, которые находятся в эксплуатации более 50 лет.

Детский сад «Матрешка» посещают 250 детей. Наряду с развитием бытовых и социальных навыков, педагоги уделяют внимание творческому и интеллектуальному развитию воспитанников. С дошкольниками занимаются два квалифицированных логопеда, проводя как индивидуальные, так и групповые занятия. Профессионализм педагогического коллектива детского сада подтверждается, в том числе, победами в престижных конкурсах — так, инструктор по физической культуре Татьяна Будукина признана «Воспитателем года».