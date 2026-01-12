Детский сад «Мандаринка» открыли на улице Неделина в Щелкове

Детский сад «Мандаринка» открыли в Щелкове. Новое трехэтажное учреждение расположено на улице Неделина.

Здание площадью свыше 3,5 тысячи квадратных метров построили на бюджетные средства. Детский сад, рассчитанный на 240 мест, открыли в преддверии Нового года.

В дошкольном учреждении обустроили просторные групповые помещения, пищеблок, спортивный зал, а возле здания оборудовали площадки для игр и подвижных занятий. Безопасность детей обеспечат система видеонаблюдения и пункт охраны.

На территории также доступны тропа здоровья и экологическая тропа, которые позволят детям укрепить здоровье и получить новые знания.