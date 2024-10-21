Детский сад «Малыш» в Яхроме откроют по просьбе жителей в 2025 году

Детский сад № 34 «Малыш» в Яхроме вновь откроют. Он перестал функционировать из-за малой наполняемости групп, однако помещение находится в надлежащим состоянии. После косметического ремонта учреждение заработает в 2025 году.

Детский сад посетил глава Дмитрова Илья Поночевный во время рабочего визита.

«Жители просят его открыть заново. Сад этот очень хороший, теплый, уютный. На его территории имеются все необходимые условия для прогулок воспитанников», — рассказала главе муниципалитета исполняющая обязанности заведующего детским садом № 23 «Каравелла» Надежда Глотова.

Детский сад «Малыш» входил в состав учреждения «Каравелла».

Илья Игоревич прошелся по группам и другим помещениям. Он отметил, что отделение находится в хорошем состоянии — несколько лет назад здесь отремонтировали крышу и полы, поменяли окна.

Илья Поночевный поручил директору Управления капитального строительства Андрею Полякову составить смету и провести косметический ремонт, чтобы детский сад вновь принял воспитанников.

«Прекрасно, что глава округа принял решение вновь открыть детский сад „Малыш“. Я живу рядом с этим детским садом, видела, как воспитатели занимаются с детьми на прогулках. Конечно, я буду очень рада, если сад снова будет открыт, потому что приятно слышать детский гомон из окна своего дома, а самое главное — я хочу, чтобы мой ребенок ходил в этот сад. Мой сынок как раз подрастет и станет его воспитанником!» — поделилась жительница одного из домов, который расположен возле «Малыша».

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