Детский сад «Малютка» в Павловском Посаде откроют после ремонта в июле 2026 года

В Павловском Посаде продолжается капремонт объектов спорта и образования. К ноябрю завершится обновление дошкольного отделения «Малютка». Открыть его планируют в июле 2026 года.

Сейчас стройготовность объекта составляет 93%. После открытия детский сад сможет принять 125 воспитанников.

«Сейчас подрядчики выходят на финальный этап: ведут благоустройство территории, устанавливают освещение, заканчивают отделку входных групп. Важно, что к концу года дети и воспитатели смогут вернуться в обновленный и современный детский сад», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов.

В пресс-службе партии уточнили, что проект реализуется по Народной программе. Также по ней проходит капремонт центра дополнительного образования «Истоки» в Электрогорске. Объект должны сдать уже этой осенью.

Парламентарии регулярно ведут проверки в учреждениях, где идет обновление. Недавно они побывали на стадионе «Филимоновский» в Павловском Посаде. Там работы осуществляются по партийному проекту «Детский спорт», их завершат в июле следующего года.

Напомним, что в прошлом году в Павлово-Посадском округе капитально отремонтировали четыре образовательных учреждения. На 2026 год запланировано обновление школы в деревне Кузнецы.