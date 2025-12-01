Детский сад «Малютка» в Павловском Посаде капитально отремонтировали
Дошкольное отделение лицея № 2 в Корнево-Юдинском переулке в Павловском Посаде капитально отремонтировали. Обновленный детский сад «Малютка» рассчитан на 125 мест.
Работы проводили по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Семья».
Здание превратилось в современное пространство, где дети смогут успешно развиваться и заниматься.
Специалисты полностью заменили инженерные системы, утеплили фасад, отремонтировали кровлю и входную группу, установили новые двери и окна, а также обновили пищеблок.
В дошкольном учреждении установили системы кондиционирования и безопасности. Кроме того, рабочие благоустроили прилегающую территорию.
В садике открыли пять групп.