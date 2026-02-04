Детский сад «Маячок» открыли после капитального ремонта в Химках

Дошкольное отделение школы «Наследие» в Старых Химках снова принимает малышей после масштабного обновления. Здание, которому больше 60 лет, теперь полностью отвечает современным стандартам безопасности и комфорта.

С открытием отремонтированного детского сада воспитанников, педагогов и родителей поздравили временно исполняющая полномочия главы Химок Инна Федотова, депутат Госдумы Ирина Роднина, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и заместитель председателя совета депутатов Руслан Шаипов.

«Как представители партии власти мы взяли на себя ответственность не только работать с жителями и собирать их наказы, но и выполнять их, доводя каждое решение до результата. Сегодня мы открываем долгожданный объект — и это важный и ответственный момент для всех нас», — отметил Владислав Мирзонов.

Площадь детского сада составляет почти 1700 квадратных метров. Здесь обустроены игровые и спальные комнаты, раздевалки, буфет, медицинский блок, физкультурный и музыкальный залы.

«Выражаю благодарность проектировщикам, строителям и дизайнерам за их профессионализм и мастерство. Особая признательность губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву и Министерству строительного комплекса Московской области за внимание к округу и поддержку в реализации наших проектов», — подчеркнула Инна Федотова.

Строители в ходе капитального ремонта полностью обновили кровлю и окна, утеплили и отреставрировали фасад, перестроили входную группу. Кроме того, заменили системы водоснабжения, отопления и электроснабжения, а также установили современную сантехнику. Особое внимание уделили безопасности и благоустройству территории. Появились камеры видеонаблюдения, новые игровые площадки со специальным покрытием и теневыми навесами.

Ремонт образовательных учреждений в округе реализуется в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия». Одно из ее главных направлений — поддержка семей с детьми и развитие социальной инфраструктуры.