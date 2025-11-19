Детский сад «Ласточка» в Серпухове откроют после капремонта в 2026 году

В детском саду при школе № 16 «Ласточка» в Серпухове проводят капитальный ремонт. Сейчас рабочие завершают демонтажные, кровельные работы, возведение внутренних перегородок и параллельно ведут монтаж инженерных сетей. Открыть обновленное учреждение планируют в 2026 году.

Площадь всего здания школы занимает порядка трех тысяч квадратных метров. Помимо проведенных работ, по проекту рабочие проведут установку вентиляции. Стены утеплят и покрасят, в помещениям зальют и уложат новый пол, поставят современные двери и освещение.

Пищеблок ждет модернизация. Во всем здании проведут сети водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки. Для воспитанников закупят новую мебель и оборудование. Фасад учреждения также получит новый облик.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».