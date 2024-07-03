Детский сад «Ласточка» в Подольске откроют в сентябре после капремонта

Капитальный ремонт дошкольного отделения СОШ № 24 продолжается в Подольске. На данный момент готовность объекта достигла 60%. Открытие детского сада запланировано на 1 сентября 2024 года.

В Министерстве строительного комплекса Московской области уточнили, что на объекте трудятся 60 человек. Сейчас они приступили к фасадным, кровельным и электромонтажным работам.

Согласно проекту, в здании отремонтируют фасады, выполнят внутреннюю отделку, заменят оконные блоки, а также проложат инженерные коммуникации. Для комфортного времяпровождения ребят установят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ. По его словам, сейчас в регионе насчитывают 1,8 миллиона школьников. Каждый год их количество растет примерно на 40 тысяч человек.

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