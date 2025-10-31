Детский сад «Ласточка» откроется после капитального ремонта 1 сентября 2026 года

В Серпухове, в стенах детского сада № 48 «Ласточка», кипят работы по капитальному ремонту, одной из составляющих которого является полная модернизация системы электроснабжения. О ходе работ рассказал начальник участка Сергей Кузнецов.

«Сейчас бригада из шести электромонтеров крепит лотки под потолком, устанавливает распаечные коробки, закладывает провода в гофрированные трубы, и разводит их на розеточные группы и освещение. Одни сотрудники прокладывают сам кабель, другие штробят стены и готовят их под электромонтажные работы», — сообщил Сергей Кузнецов.

Здание детского сада было построено в 1985 году, и с тех пор электропроводка ни разу не подвергалась полной замене. За прошедшие почти сорок лет изменились стандарты безопасности, возросла нагрузка на электрические сети в связи с появлением современного оборудования — от интерактивных досок до компьютеров и кухонной техники.

Масштабные работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и реализуются в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Обновленный детский сад «Ласточка» распахнет свои двери для маленьких воспитанников 1 сентября 2026 года.