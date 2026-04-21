Детский сад «Кубик» в Одинцове готовится к открытию

Фасад нового детского сада «Кубик», рассчитанного на 245 мест, в городе Одинцово будет отделан клинкерным кирпичом. Такой выбор материала обусловлен его преимуществами: долговечностью, морозостойкостью, влагостойкостью, устойчивостью к внешним воздействиям и экологичностью. Фасад детского сада будет комбинированным, а выбранный молочный оттенок кирпича издалека напоминает мраморную плитку и привлекает внимание посетителей.

По словам ведущего инженера производственно-технического отдела Сергея Чурикова, на объекте задействовано 5 специалистов и 3 единицы техники. Завершаются работы по подготовке к чистовой отделке здания: устроена стяжка пола на двух этажах, работы завершаются и на первом. Рабочие также приступили к укладке плитки в санузлах и технических помещениях.

Параллельно ведется благоустройство территории: в конце недели привезут малые архитектурные формы и начнут их установку, а затем будет нанесено финальное покрытие для прогулочных площадок. Ввести детский сад в эксплуатацию планируют в мае этого года.