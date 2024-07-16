Детский сад «Кубик» построят в ЖК «Союзный» в Одинцове

Детский сад «Кубик» построят в жилом комплексе «Союзный» в Одинцове. В нем смогут заниматься 245 воспитанников.

Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, в регионе уделяют большое внимание вопросам социальной инфраструктуры. Такие объекты всегда учитывают при рассмотрении проектов планировки новых ЖК.

В трехэтажном здании детского сада создадут функциональные классы, спортивные и музыкальные залы и места для отдыха, обустроят систему вентиляции воздуха и многое другое.

Жилой комплекс состоит из семи корпусов высотой до 25 этажей. В ходе благоустройства там появятся детские площадки, спортивные зоны, сквер, торговый центр, парковки и многое другое.

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