Детский сад «Колосок» капитально отремонтируют в Воскресенске к 1 сентября

В городском округе продолжают обновлять образовательные учреждения. Руководитель муниципалитета Алексей Малкин проверил, как идут работы по капитальному ремонту детского сада «Колосок» в селе Федино.

Глава Воскресенска побывал на стройплощадке и пообщался с представителями подрядной организации. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» отметил, что постоянно контролирует ход ремонта. «Качество выполнения работ важно, а для образовательного учреждения особенно», — отметил Алексей Малкин.

В настоящее время специалисты уже завершили демонтажные работы и приступили к ремонту кровли, устройству стяжки полов и монтажу перегородок.

На время капитального ремонта 105 воспитанников детского сада перевели в два других дошкольных учреждения. Планируется, что уже к началу нового учебного года дети вернутся в обновленный «Колосок».