Детский сад «Карамелька» откроют в Красногорске в сентябре

В микрорайоне ЖК «Ильинойс» в Красногорске откроется новый детский сад — «Карамелька». По информации пресс‑службы администрации городского округа Красногорск, это будет первое дошкольное учреждение в этой части района на 250 мест.
Трехэтажное здание площадью почти четыре тысячи квадратных метров полностью оснащено для комфортного пребывания детей: здесь предусмотрены групповые комнаты, пищеблок, медицинский блок, прачечная, спортивный и музыкальный залы, а также кабинеты для специалистов.
На прилегающей территории организованы условия для прогулок и игр — установлены теневые навесы, спортивные и игровые площадки; кроме того, там смонтирована метеостанция.
В новом детском саду сформируют 11 групп для детей от двух до семи лет. Ожидается, что двери «Карамельки» откроются для воспитанников уже в сентябре.
