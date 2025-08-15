Детский сад «Карамелька» откроют в Красногорске в сентябре

В микрорайоне ЖК «Ильинойс» в Красногорске откроется новый детский сад — «Карамелька». По информации пресс‑службы администрации городского округа Красногорск, это будет первое дошкольное учреждение в этой части района на 250 мест.

Трехэтажное здание площадью почти четыре тысячи квадратных метров полностью оснащено для комфортного пребывания детей: здесь предусмотрены групповые комнаты, пищеблок, медицинский блок, прачечная, спортивный и музыкальный залы, а также кабинеты для специалистов.

На прилегающей территории организованы условия для прогулок и игр — установлены теневые навесы, спортивные и игровые площадки; кроме того, там смонтирована метеостанция.

В новом детском саду сформируют 11 групп для детей от двух до семи лет. Ожидается, что двери «Карамельки» откроются для воспитанников уже в сентябре.