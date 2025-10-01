Детский сад капитально отремонтировали в поселке Колюбакино

В Рузском округе почти завершили капитальный ремонт дошкольного отделения «Колюбакинской школы». Сейчас на объекте проводят пусконаладку инженерных сетей и расставляют мебель. Совсем скоро дошкольное образовательное учреждение примет малышей.

Работы выполняются по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета. В Министерстве строительного комплекса региона сообщили, что на объекте проводят пусконаладку инженерных систем и видеонаблюдения, заканчивают благоустройство территории. Также уже подали тепло в здание, а в групповых помещениях собирают и расставляют мебель.

В ходе ремонта утеплили фасад, поменяли крышу, обновили все инженерные сети и сантехнику, а также отремонтировали внутренние помещения.