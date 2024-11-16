Детский сад «Ивушка» в Лосино-Петровском отремонтируют к лету 2025 года

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил ход капитального ремонта детского сада «Ивушка» на улице Гоголя. Строительная готовность объекта превысила 10%. Его планируют привести в порядок к лету 2025 года.

Подрядчик приступил к ремонту 1 октября. На объекте трудятся 52 человека. Сейчас рабочие приступили к монтажу элементов фасада и обновлению крыши. Они сняли старую кровлю и завезли необходимые материалы. Демонтаж всех конструкций и отделки выполнен на 90%. Отопление включили по старой схеме временно.

Детский сад «Ивушка» на улице Гоголя станет одним из самых лучших в округе. Здесь установят новое оборудование, мебель и сантехнику.

Дошкольное учреждение капитально ремонтируют в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Дети временно распределены по другим учреждениям. В августе 2025 года они будут заниматься в обновленных группах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».