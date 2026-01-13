Сегодня 10:59 Детский сад «Ивушка» в Лосино-Петровском открыли после капитального ремонта 0 0 0 Фото: Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области Подмосковье

После капитального ремонта открыли корпус детского сада «Ивушка» в Лосино-Петровском. Здание рассчитано на 10 групп.

Учреждение на улице Гоголя приобрело новый облик. Специалисты отремонтировали фасад, заменили инженерные системы, сантехнику и радиаторы. Кроме того, рабочие обновили кровлю, потолки, полы, двери и окна. Модернизация коснулась и пищеблока. Во внутренних помещениях провели отделку, а прилегающую территорию благоустроили. В детском саду также установили современные мебель и технику.

«Наш садик стал очень красивым и ярким. Мне нравятся новые кровати и подушки. А больше всего — новые игрушки. Еще у нас в детском саду есть новые площадки и классные горки», — поделилась впечатлениями дошкольница Александра Свириденко.

В здании оборудовали физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, а также музей «Русская изба». «У нас произошло очень радостное событие. После капитального ремонта мы открылись вновь. И я рада встречать всех детей в нашем новом, прекрасном, теплом, уютном, ярком детском саду», — отметила воспитатель Наталья Беляева.