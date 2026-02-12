Детский сад «Ивушка» открыл двери после капитального ремонта

«У нас произошло очень радостное событие. После капитального ремонта мы открылись вновь», — отметила воспитатель Наталья Беляева. Она добавила, что счастлива вновь быть на любимой работе и встречать детей в обновленном детском саду.

В здании полностью преобразился фасад, заменены инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Проведена внутренняя отделка помещений и кровельные работы. Модернизирован пищеблок, благоустроена прилегающая территория. Заменена мебель и оборудование.

Детский сад принимает 10 разновозрастных групп для детей от 2,5 до 7 лет. В учреждении есть музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также собственный музей «Русская изба».