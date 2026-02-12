Детский сад «Ивушка» открыл двери после капитального ремонта
Корпус детского сада «Ивушка» по адресу улица Гоголя, 30, возобновил работу после капитального ремонта.
«У нас произошло очень радостное событие. После капитального ремонта мы открылись вновь», — отметила воспитатель Наталья Беляева. Она добавила, что счастлива вновь быть на любимой работе и встречать детей в обновленном детском саду.
В здании полностью преобразился фасад, заменены инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Проведена внутренняя отделка помещений и кровельные работы. Модернизирован пищеблок, благоустроена прилегающая территория. Заменена мебель и оборудование.
Детский сад принимает 10 разновозрастных групп для детей от 2,5 до 7 лет. В учреждении есть музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также собственный музей «Русская изба».