Детский сад и школу в Павшинской Пойме обеспечили надежным электроснабжением

Фото: Мособлэнерго

Школу и детский сад, который построили в Павшинской Пойме городского округа Красногорск, обеспечили новой подстанцией. Работы по технологическому присоединению социальных объектов проходят под контролем Министерства энергетики Московской области во всех муниципалитетах региона.

По словам вице-губернатора Подмосковья — министра энергетики региона Евгения Хромушина, новая электроустановка построена с использованием современных технологий и оборудования.

«Это важный элемент развития инфраструктуры городского округа Красногорска. Особое внимание было уделено безопасности эксплуатации объекта, в том числе и экологической», — рассказал Хромушин.

Специалисты «Мособлэнерго» проложили от подстанции ТП-26049 кабельные линии 10 киловольт общей протяженностью 1,1 километров. Детскому саду и школе предоставили мощность 1235 киловатт-час.

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