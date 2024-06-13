Детский сад и школу в Павшинской Пойме обеспечили надежным электроснабжением
Школу и детский сад, который построили в Павшинской Пойме городского округа Красногорск, обеспечили новой подстанцией. Работы по технологическому присоединению социальных объектов проходят под контролем Министерства энергетики Московской области во всех муниципалитетах региона.
По словам вице-губернатора Подмосковья — министра энергетики региона Евгения Хромушина, новая электроустановка построена с использованием современных технологий и оборудования.
«Это важный элемент развития инфраструктуры городского округа Красногорска. Особое внимание было уделено безопасности эксплуатации объекта, в том числе и экологической», — рассказал Хромушин.
Специалисты «Мособлэнерго» проложили от подстанции ТП-26049 кабельные линии 10 киловольт общей протяженностью 1,1 километров. Детскому саду и школе предоставили мощность 1235 киловатт-час.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».