Детский сад и школу построят в жилом комплексе EVO в Реутове

Фото: DOGMA

Жилой комплекс EVO построят в Реутове. На его территории возведут детский сад, школу и другие объекты.

Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, девелопер проекта DOGMA начал возводить корпуса № 3 и № 4. Они будут рассчитаны на 622 квартиры разной площади и планировки. Там также обустроят подземный паркинг.

На территории ЖК построят детский сад на 180 мест и школу для 750 учеников, а также откроют супермаркеты, кафе, пункты выдачи заказов и многое другое. Там обустроят спортивные и детские площадки, а также закрытый двор в формате без машин.

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