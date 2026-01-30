Детский сад готовится к открытию после строительства

Новое здание детского сада почти готово к открытию. После завершения всех строительных работ объект готовят к итоговой проверке Главгосстройнадзора. Если инспекторы не найдут замечаний, то будет выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. После этого детский сад передадут на баланс администрации, и он начнет работу.

В здании оборудованы пространства для десяти детских групп. Каждая группа имеет игровую комнату, спальню и вспомогательные помещения. Также предусмотрены пищеблок с полным циклом приготовления блюд, музыкальный и спортивный залы, комнаты для кружков. В детском саду будут работать медицинский блок, кабинет логопеда и собственная прачечная.

На территории расположатся игровые и спортивные зоны с теневыми навесами. Предусмотрены специальные зоны для стоянки детского транспорта, современное освещение и озеленение.