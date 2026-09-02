Детский сад гимназии № 2 открыли после капремонта в Чехове
В Чехове после капитального ремонта открылось дошкольное отделение гимназии № 2. В обновленном учреждении появилась новая мебель, модернизированный пищеблок и бассейн с круглогодичным режимом работы.
Дошкольное отделение гимназии № 2 отмечает в этом году свой 73-й день рождения. Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева учреждение вошло в государственную программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
Торжественную церемонию открытия начали с анимационной программы для детей. Для родителей провели экскурсию по учебным классам, спальням, показали новую мебель в группах, работу пищеблока и пункта охраны. Визитной карточкой учреждения стал обновленный бассейн — его модернизировали, сохранив панно. Теперь бассейн будет работать в круглогодичном режиме, управление автоматизировали, оснастили системами фильтрации, нагрева и поддержания комфортной температуры.
«Садик, который имел за своими плечами богатую историю, сегодня, в День знаний, открыл новую главу и уже принимает в своих стенах новых воспитанников. Большое спасибо родителям и педагогам за терпение и поддержку. Поздравляю весь коллектив с праздником! Пусть в обновленных, светлых и уютных группах всегда звучит радостный детский смех, а современные игровые площадки дарят малышам новые открытия и безопасные приключения», — поздравил глава округа Михаил Собакин.