Детский сад гимназии № 2 открыли после капремонта в Чехове

В Чехове после капитального ремонта открылось дошкольное отделение гимназии № 2. В обновленном учреждении появилась новая мебель, модернизированный пищеблок и бассейн с круглогодичным режимом работы.

Дошкольное отделение гимназии № 2 отмечает в этом году свой 73-й день рождения. Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева учреждение вошло в государственную программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Торжественную церемонию открытия начали с анимационной программы для детей. Для родителей провели экскурсию по учебным классам, спальням, показали новую мебель в группах, работу пищеблока и пункта охраны. Визитной карточкой учреждения стал обновленный бассейн — его модернизировали, сохранив панно. Теперь бассейн будет работать в круглогодичном режиме, управление автоматизировали, оснастили системами фильтрации, нагрева и поддержания комфортной температуры.