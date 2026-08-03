Детский сад достроили в ЖК «Союзный» в Одинцове

Минжилполитики Московской области выдало ГК «Вектор» разрешение на ввод в эксплуатацию дошкольного учреждения «Кубик» в жилом комплексе «Союзный». Объект расположен в центральной части микрорайона в Одинцовском округе.

Трехэтажное здание общей площадью четыре тысячи квадратных метров рассчитано на 245 детей. В нем оборудованы групповые комнаты для разных возрастов, спортивные и игровые залы, помещения для музыкальных и танцевальных занятий, а также комнаты отдыха. Для поддержания комфортного микроклимата установлена современная система вентиляции и кондиционирования.

Жилой комплекс «Союзный» находится в восьмом микрорайоне Одинцова. На прилегающей территории проведено озеленение, установлены детские игровые комплексы, оборудованы спортивная площадка и зоны отдыха, обустроены паркинги и наземные автостоянки, разбит сквер.

Социальные объекты в рамках комплексного развития территорий возводятся застройщиками за счет внебюджетных средств.