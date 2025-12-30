Детский сад достроили в ЖК «Опалиха» в Красногорске

Детский сад достроили в жилом комплексе «Опалиха» в Красногорске. Он рассчитан на 140 мест и стал последним социальным объектом, возведенным в рамках обязательств перед дольщиками «Урбан Групп».

Работы провели в рамках восстановления прав дольщиков обанкротившегося застройщика «Урбан Групп» силами Фонда развития территорий. Средства на строительства предоставили в виде субсидии.

«Учреждение будет передано в муниципальную собственность и примет первых воспитанников в первом квартале 2026 года. Хочу выразить благодарность команде Московской области за совместную работу. Открытие детского сада решит вопрос доступности дошкольного образования для жителей этого микрорайона», — сказал генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

В двухэтажном здании обустроили шесть групп для детей дошкольного возраста и две — для ясельного. Там разместили музыкальный и физкультурный залы, медпункт, пищеблок. На территории — игровые площадки и спортивные зоны.

Группа «Урбан Групп» входила в число 20 крупнейших застройщиков России. После банкротства в 2018 года остановилось возведение 65 многоквартирных домов, где квартиры приобрели 15,6 тысячи человек. В мае 2023 года все здания ввели в эксплуатацию благодаря привлечению Фонда.