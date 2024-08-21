Детский сад достроили в микрорайоне Ольгино в Балашихе. Там смогут заниматься 250 детей, в том числе ясельного возраста.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, детский сад возвели по госпрограмме за счет регионального и муниципального бюджетов. Его построили за один год.

Учреждение рассчитано на 250 мест, площадь трехэтажного здания составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Там будут заниматься две ясельные группы и десять групп для детей от 1,5 до семи лет. Для них оборудовали музыкальный и спортивный залы, а также кружковые, кабинеты логопеда и психолога. На территории разместили игровые зоны, закрытые песочницы, спортивные площадки и беседки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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