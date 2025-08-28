Детский сад достроили в 20-м микрорайоне в Мытищах

Детский сад построили в микрорайоне 20 в Мытищах. Он рассчитан на девять групп детей и заработает в сентябре.

Общая площадь здания превышает 3,1 тысячи квадратных метров, рассказали в областном стройнадзоре. На первом этаже разместили группы для ребят младшего возраста, а также вестибюль с колясочной, холл, помещения охраны и лифт для инвалидов.

Для детей обустроили групповые, раздевалки, спальни, буфеты, физкультурный и музыкальный залы, медкабинет и другие помещения. На территории будут работать зоны для игр и занятий спортом, а также площадка для хранения колясок и санок.

Проект реализовали по госпрограмме. Открытие детского сада позволит повысить доступность дошкольного образования в округе.