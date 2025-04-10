Детский сад досрочно построят в Мытищах

Детский сад построят в Мытищах досрочно — в третьем квартале 2025 года. Учреждение сможет принять до 220 воспитанников.

Сейчас специалисты продолжают фасадные работы, обустраивают коммуникации и ведут внутреннюю отделку помещений, рассказали в областном Минстрое.

Общая площадь здания превысит три тысячи квадратных метров. В учреждении создадут 10 групп для детей разного возраста. Для них обустроят кухню, прачечную, медпункт, музыкальный и физкультурных залы.

На территории появятся зоны с теневыми навесами, детские площадки, спортивные комплексы и тротуары.