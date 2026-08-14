Детский сад досрочно построили в ЖК «1-й Южный» в Ленинском округе

В Ленинском округе досрочно построили детский сад на 330 мест. Министерство жилищной политики Московской области разрешило ввести в эксплуатацию детский сад «Лучик» в составе жилого комплекса «1-й Южный» в Ленинском округе.

Девелопер ГК ФСК завершил работы на полгода раньше установленного срока.

Учреждение примет первых детей осенью и войдет в структуру Видновской школы № 2. Площадь садика составляет 4,6 тысячи квадратных метров.

В здании оборудовали игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, помещения для занятий и пищеблок. На прилегающей территории появились игровые и спортивные площадки с теневыми навесами. Благодаря секциям разной этажности здание выглядит менее массивным, а яркие элементы фасадов делают его узнаваемым.

«Лучик» стал первым социальным объектом в жилом комплексе «1-й Южный». Всего проект предусматривает строительство 14 жилых домов, трех детских садов на 1 430 мест и двух школ, рассчитанных на 1 250 и 1 750 учеников. Четыре жилых корпуса уже ввели в эксплуатацию.

В ЖК также планируют создать бульвар-дендрарий и проложить пешеходный и велосипедный маршрут до железнодорожной станции. Социальную инфраструктуру возводят за счет внебюджетного финансирования в рамках комплексного развития территории.