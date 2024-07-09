Детский сад для детей с нарушением зрения открыли в Мытищах

В дошкольном отделении «Городок» при школе № 6 дети с различными глазными диагнозами смогут получить квалифицированную медицинскую помощь. Здесь работают профильные медики, специализирующиеся на лечении как врожденных, так и приобретенных глазных заболеваний.

Распорядок дня для детей в «Городке» почти как в обычном детском саду, но с особенностью работы с логопедами, дефектологами, психологами и офтальмологами. Учреждение оборудовано специальным оборудованием, включая аппарат Визотроник для тренировки глазодвигательных мышц и другие современные методы лечения.

Медицинская сестра-ортоптистка Елена Перегинец отметила, что дети приходят с разными диагнозами, но результаты всегда положительные, дети уходят с улучшением зрения. Программа занятий включает профилактику зрительных проблем, специальные упражнения для глаз и компьютерные игры, способствующие улучшению зрительной работоспособности.

Учитель-дефектолог Анна Тамразян подчеркнула, что через игру дети с дефектами зрения могут лучше понять окружающий мир. Для них мир может быть не таким четким, и иногда его можно разглядеть только с помощью очков и под руководством специалистов.

Отметим, что дошкольное учреждение «Городок» помогает этим детям интегрироваться и учиться в окружении сверстников, предоставляя им необходимую поддержку и заботу.

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