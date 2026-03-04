Детский сад «Аленушка» ждет масштабное обновление

В Дмитровском округе на Кропоткинской улице полным ходом идет капитальный ремонт детского сада «Аленушка». Рабочие заканчивают возведение кирпичных перегородок, запланирована полная замена кровли и инженерных сетей. В здании установят современные системы безопасности и видеонаблюдения. Подрядная организация возьмет на себя обновление всех групп, пищеблока и фасада.

Представитель подрядной организации Георгий Кацер сообщил, что кровля обновлена уже на 70%. Одновременно с этим специалисты приступили к монтажу окон и обустройству фундаментов для новых входных групп. Началась установка системы отопления. На объекте задействовано 28 человек и три единицы техники.

По словам руководителя дошкольного отделения гимназии «Логос» Ольги Варфоломеевой, после завершения основных работ подрядчик проведет благоустройство территории вокруг здания. Будут обновлены веранды и игровые элементы на групповых площадках, проведено озеленение.

Комплексный ремонт детского сада «Аленушка» проходит в рамках региональной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Семья». Завершить работы планируют в августе 2026 года. Все 240 детей, которые посещали дошкольное учреждение, временно распределены по соседним детсадам.