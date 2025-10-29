Детский сад «Аленушка» в поселке Зверосовхоза открыли после капремонта

Детский сад «Аленушка» в Пушкинском округе капитально отремонтировали. Обновленное учреждение уже открыло двери для дошкольников.

Работы провели по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках национального проекта «Семья».

В здании, расположенном на Центральной улице в поселке Зверосовхоза, обновили фасад, кровлю, инженерные коммуникации, потолки, полы и входную группу, установили современные двери и окна, модернизировали пищеблок и провели внутреннюю отделку.

В детском саду установили новую мебель. Кроме того, специалисты благоустроили прилегающую территорию.

В двухэтажном здании обустроили шесть групповых помещений и актовый зал. Возле сада появились новые игровые площадки.