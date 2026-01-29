Детский рыболовный турнир пройдет в Егорьевске 31 января

31 января муниципальный округ Егорьевск станет площадкой для уникального спортивного события. Впервые в истории муниципалитета здесь будет организован фестиваль по рыбной ловле на мормышку, ориентированный на юную аудиторию.

Мероприятие призвано не только выявить самых удачливых маленьких рыбаков, но и заложить фундамент для развития профессионального рыболовного спорта в регионе.

«Мы ставим перед собой важную задачу — популяризацию здорового образа жизни и активного досуга среди детей, потому что это очень важно. К участию в соревнованиях приглашаются юные рыболовы в возрасте от семи до десяти лет», — отметили организаторы.

Соревнования позволят детям под руководством опытных наставников продемонстрировать свои навыки владения снастью и стратегическое мышление на льду. Турнир начнется в 09:00 утра.