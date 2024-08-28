Детский рыболовный фестиваль пройдет в Подольске 31 августа

В микрорайоне Климовск городского округа Подольск на реке Рожай 31 августа организуют детский фестиваль по ловле поплавочной удочкой «Плотвица 2024». Участниками станут ребята от двух до 14 лет.

В последний день лета юные жители Подольска посоревнуются в ловле рыбы. Фестиваль «Плотвица 2024» пройдет при поддержке спорткомитета администрации Подольска, его посвятят Году семьи и Дню знаний. Участников состязаний разделят на три группы по возрасту: младшая от двух до шести лет, средняя от семи до 10 лет, старшая от 11 до 14 лет.

Фестиваль стартует в 10:00 на реке Рожай со стороны деревни Сергеевка.

Накануне мероприятия, 28 августа в 16:00, для детей мастер-класс по настройке поплавочных систем проведет чемпион Московской области по поплавочной ловле Данила Борисов. Он поможет ребятам подготовить удочки для турнира.

Напомним, ранее состоялся рыболовный фестиваль «Петрица 2024». В нем участвовали 16 человек из Подольска и Москвы. Их совместный улов составил свыше четырех килограммов рыбы: уклейки, окуни, плотвицы, подлещики. Опытный спортсмен Данила Борисов занял первое место с результатом 955 граммов, почетное второе место у Александра Волкова, а третьим стал судья многих турниров «Климовского рыболовного клуба» Вячеслав Некрасов. Победителей наградили кубками и медалями, а пойманную рыбу отпустили.

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