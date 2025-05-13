Детский психиатр Ксения Панкова пополнила штат больницы в Лобне

В Лобненской больнице появилась новый детский психиатр Ксения Панкова. До это специалист работала участковым педиатром в городе Уварово Тамбовской области, а также в Москве.

Ксения Панкова окончила Воронежский государственный медицинский университет имени Николая Бурденко, ординатуру Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Владимира Сербского в Москве. Она рассказала, что когда трудилась педиатром, то заметила — болезни маленьких пациентов связаны не только с их физическим состоянием, но и с эмоциями.

«Так я заинтересовалась психологией и психикой людей. Мне нравится взаимодействие с детьми, они непосредственные. У них нет социальных запрещающих установок, дети выражают свои эмоции просто», — поделилась молодой врач.

Записаться к специалисту можно на портале «Госуслуги», по номеру 122 или через инфомат в поликлинике.